POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Leichte Verletzungen zog sich am Montag, 19. November 2018, 15:18 Uhr, eine 66-jährige Frau aus Brake bei einem Verkehrsunfall in Brake zu.

Ein 69-jähriger Mann aus Elsfleth befuhr mit seinem Daimler Pkw die Weserstraße in Richtung B212 und bog nach rechts in die Otto-Hahn-Straße ab. Dabei übersah er die 66-Jährige, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Golzwarder Straße unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw fiel die Frau zunächst auf die Motorhaube und im Anschluss auf die Straße. Sie zog sich dabei Verletzungen zu, die vor Ort behandelt wurden. Danach wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Sachschaden wurde auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

