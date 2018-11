POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Delmenhorst (ots) - In starken Schlangenlinien war ein 40-jähriger Delmenhorster am Montag, 19. November 2018, zwischen 21:57 und 22:10 Uhr, in Delmenhorst unterwegs.

Er befuhr mit einem Fahrrad die Radwege vom Bahnhof bis zur Grundigstraße und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Delmenhorst führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.

