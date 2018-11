POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter versuchten am frühen Dienstag, 20. November 2018, 00:15 Uhr, in ein Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße einzubrechen.

Dabei versuchten sie, mit einem Gullydeckel eine Scheibe des Geschäfts einzuwerfen. Ihr Vorhaben misslang, sie flüchteten ohne Diebesgut.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen (1388743).

