POL-DEL: LK Oldenburg: Brand eines Räucherofens in Ganderkesee-Bookholzberg

Delmenhorst (ots) - Beim Brand des großen Räucherofens in einer Fleischerei in der Weserstraße in Ganderkesee ist am Montag, 19. November 2018, 15 Uhr, hoher Sachschaden entstanden.

Nachdem die Feuerwehr alarmiert wurde, versuchten Mitarbeiter noch, das Feuer zu löschen bzw. zumindest einzugrenzen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ganderkesee, Bookholzberg, Schierbrok und Schönemoor übernahmen die Brandbekämpfung mit 50 angerückten Kameraden.

Es wurde niemand verletzt, Schaden am Gebäude entstand ebenfalls nicht. Allerdings wurde der Ofen stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen wurde der entstandene Schaden mit 80.000 Euro angegeben.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell