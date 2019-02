Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Lübbecke (ots)

Nach dem Brand einer Fertigungshalle einer Tischlerei in Lübbecke im Industriegebiet am Donnerstagnachmittag steht die Brandursache nicht abschließend fest. Sicher ist für die Polizei, dass keine vorsätzliche Brandlegung erfolgte.

Die Halle war laut den Untersuchungen der Ermittler verschlossen und es fanden sich keine Einbruchspuren oder sonstige Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Bei ihren Ermittlungen am Freitag auf dem Gelände an der Straße "Im Steinfeld" konnten die Beamten feststellen, dass das Feuer im Bereich einer in der Halle stehenden Werkbank ausbrach. Da diese nahe einer der Wände stand, griffen die Flammen auf das Gebäude über. Ob möglicherweise ein technischer Defekt den Brand auslöste, ist unklar.

Verletzt wurde niemand. Den Schaden beziffert die Polizei nach einer ersten Einschätzung auf rund 40.000 Euro.

