Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Farbschmierereien in der Alsweder Straße

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Freitag haben bisher Unbekannte in der Alsweder Straße Graffitizeichnungen auf Glaselemente eines Geschäftshauses gesprüht. Betroffene entdeckten diese und verständigten die Polizei. Diese fertigte Strafanzeigen und bittet um Zeugenhinweise.

In den Morgenstunden des Freitags erhielten die Beamten Kenntnis zu silbergrauen Graffitischmierereien in der Alsweder Straße. Diese fanden sich an Glasfronten der Volksbankfiliale sowie einer sich im selben Gebäude befindlichen Apotheke und waren in den vorherigen Abend- oder Nachtstunden zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr von den Farbschmierern aufgebracht worden.

Hinweise zu den Verursachern werden durch die Ermittler der Polizei unter Telefon (0571) 88660 erbeten. Generell gilt: Werden Schmierfinken auf frischer Tat beobachtet, möge man dies der Polizei unter Notruf 110 direkt mitteilen, so der Tenor der Beamten.

