Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe stehlen tonnenschwere Stromkabel

Porta Westfalica (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Porta Westfalica-Costedt hunderte Meter Kabel gestohlen. Dazu drangen sie in ein Betriebsgelände ein und gingen bei ihrem Diebstahl sehr professionell vor.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr zunächst Zugang zu dem Gelände eines Kieswerkes im Maschweg. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge zerstörten sie offenbar zunächst einen verschlossenen Schlagbaum und brachen in ein Trafohäuschen ein, um im Inneren des Gebäudes die Stromzufuhr des Geländes abzustellen. Anschließend zerschnitten die Täter verwendete Starkstromkabel mit einer geschätzten Länge von etwa 400 Metern und entfernten das tonnenschwere Diebesgut mit einem Fahrzeug, vermutlich einem LKW, vom Tatort. Nach ersten Einschätzungen der Ermittler beträgt der Wert des Diebesgutes mehrere 10.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern werden von den Beamten der Kriminalpolizei unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

