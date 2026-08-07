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Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Motorradfahrer schwer verletzt, auf Anhänger aufgefahren

Neuenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Burgsteinfurter Damm ist am Donnerstagmorgen (06.08.) gegen 06.35 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein 54-jähriger Bullifahrer aus Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) fuhr mit einem Anhängergespann aus Richtung Neuenkirchen kommend auf dem Burgsteinfurter Damm. Er wollte dann auf Höhe der Hausnummer 16 nach links abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam von hinten ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Rheine angefahren und fuhr gegen den Anhänger. Der Mann stürzte und verletzt sich schwer.

Zuvor hatte der Motorradfahrer Zeugenaussagen zufolge eine Autoschlange überholt, die sich hinter dem Bullifahrer befand. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Burgsteinfurter Damm musste am Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Angaben zur Höhe eines Sachschadens liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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