Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Container aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (21.07.), 16.00 Uhr und Mittwoch (22.07.), 07.30 Uhr einen Container an der Wilhelmstraße aufgebrochen.

Der Container befand sich in Höhe der Hausnummer 5. Die Täter brachen diesen auf noch unbekannte Art und Weise auf. Sie entwendeten aus dem Container eine große Anzahl an Werkzeugen, Werkzeugmaschinen, Akkus und Ladegeräten sowie ein Radio. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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