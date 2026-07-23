Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Scheune aufgebrochen

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Scheune an der Straße Waltrup in Höhe der Kreuzung Waltrup/Rüschhauweg/Klosterweg eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag (21.07.), 18.00 Uhr und Mittwoch (22.07.), 09.00 Uhr.

Die Täter hebelten den ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Türen auf und stahlen Edelmetalle im Wert im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobereichs.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Greven, Telefon 02571/9 28 44 55.

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