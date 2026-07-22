Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Fußgänger verletzt, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Auf dem Münsterdamm ist es in Höhe des Kreisverkehrs am Hallenbad am Dienstag (21.07.2026) gegen 21.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Grevener wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 20-Jährige den Münsterdamm in Richtung Rathausstraße zu Fuß über den Geh- und Radweg überqueren. Ein aus Richtung Münster kommender Pkw fuhr in den Kreisverkehr ein und touchierte dabei den Fußgänger. Der unbekannte Pkw-Fahrer beschimpfte den Grevener und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fußgänger verletzte sich durch die Kollision leicht und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der flüchtige Pkw-Fahrer kann lediglich als älterer Herr mit weißen Haaren beschrieben werden. Der Mann war mit einem großen dunklen Fahrzeug unterwegs. An diesem könnte es durch den Unfall zu Schäden im Frontbereich gekommen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw-Fahrer geben können. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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