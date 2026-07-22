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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Müllcontainers, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (21.07.) hat eine Zeugin gegen 23.45 Uhr die Polizei über einen Müllcontainerbrand an der Straße Hansaallee informiert.

Auf einem Firmengelände zwischen Osnabrücker Straße und Humboldtstraße stand ein großer, mit Kunststoff gefüllter Müllcontainer in Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Container wurde vollständig zerstört.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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