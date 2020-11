Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruchdiebstahl

NeuenkirchenNeuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Mühlendamm eingebrochen. Die Wohnungsinhaber hatten die Wohnung am Freitag (13.11.), gegen 17.30 Uhr verlassen und ordnungsgemäß abgeschlossen. Als sie gegen 22.30 Uhr wieder zurückkamen, stellten sie fest, dass die Terrassentür aufgehebelt worden war. Im Haus waren verschiedene Räumlichkeiten durchsucht worden. Die Einbrecher hatten Schubladen aufgezogen und diese nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/ 938 - 4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell