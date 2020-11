Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Schule

GrevenGreven (ots)

Am Montagmorgen (16.11.) ist die Polizei zur Anne-Frank-Realschule in Greven gerufen worden. Dort waren am Wochenende Unbekannte eingestiegen. Die Täter versuchten ersten Ermittlungen zufolge zwischen Freitag (13.11.), 18.00 Uhr und Montagmorgen (16.11.), 07.00 Uhr zunächst mit einem Stein ein Fenster einzuschlagen. Dies misslang aber. Wie sie dann in das Schulgebäude gelangt sind, ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen dazu aufgenommen. Im Gebäude verwüsteten die Täter dann das Sekretariat. Dort öffneten sie unter anderem die Schubladen der Schreibtische und verstreuten mehrere Dinge auf dem Boden. Außerdem versuchten sie eine weitere Bürotür aufzuhebeln, was ihnen ebenfalls misslang. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 900 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

