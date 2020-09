Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen: 10-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Metelen (ots)

Ein 10-jähriger Junge ist am Freitagnachmittag (11.09.2020) gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Heeker Straße/Kreuzung Heeker Damm schwer verletzt worden. Der Junge war mit seinem Fahrrad unterwegs. Er wollte aus der Straße Mersch kommend die Heeker Straße überqueren. In diesem Moment fuhr eine 63-Jährige aus Metelen auf der Heeker Straße stadtauswärts und kollidierte mit dem Jungen. Das Kind musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die 63-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

