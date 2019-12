Polizei Steinfurt

POL-ST: Gullydeckel ausgehoben

Horstmar-Leer (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstagabend (26.12.2019), gegen 22.45 Uhr, meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei, weil er auf der Straße "Brinkgarten" einen offenen Gullyschacht entdeckt hatte. Unbekannte haben den Gullydeckel ausgehoben und diesen in der Nachbarschaft abgelegt. Die Beamten setzten ihn wieder ein. Danach fanden sie in der Nähe noch einen zweiten Schacht, bei dem der Gullydeckel ausgehoben war. Dieser war in der näheren Umgebung nicht aufzufinden. Die Beamten sorgten dafür, dass der Schacht gesichert wurde. Zeugen, die am Donnerstag Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, entgegen.

