Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Gute Gespräche und viel Interesse an der "AnsprechBAR an Schulen"

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Recklinghausen (ots)

Nach elf Terminen an elf Schulen im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop zieht die Polizei Recklinghausen eine durchweg positive Bilanz der Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR an Schulen". Das Interesse der Kinder und Jugendlichen war groß, die Resonanz durchweg gut.

Ziel der Veranstaltungsreihe war es, Polizei erlebbar zu machen, Berührungsängste abzubauen und mit jungen Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig ging es auch um wichtige Themen wie Messergewalt oder Gefahren im Alltag bzw. im Straßenverkehr. Die AnsprechBAR ist Bestandteil der neuen Präsenzkonzeption PräsenzPlus.

"Das Konzept ist - auch dank der guten Zusammenarbeit mit den Schulen - aufgegangen: Die Schülerinnen und Schüler hörten aufmerksam zu, stellten zahlreiche Fragen und nutzten die Gelegenheit, viele Angebote selbst auszuprobieren. Mit der AnsprechBAR ist es uns gelungen, jungen Menschen Polizei auf eine ganz andere Art näherzubringen - offen, nahbar und im direkten Austausch", bilanziert Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen, die an einigen Terminen teilgenommen und mehrere Schülergruppen begrüßt hat.

Besonders beliebt waren die Rauschbrillen, mit denen die Auswirkungen von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln simuliert werden. Mindestens genauso groß war das Interesse an der Schutzausrüstung der Polizei. Viele Schülerinnen und Schüler probierten Schutzwesten und Helme an und konnten so selbst erleben, wie sich die Ausstattung am eigenen Körper anfühlt. Auch der Streifenwagen durfte aus nächster Nähe erkundet werden - inklusive Erklärungen zur Ausstattung und den Aufgaben im Polizeialltag.

Neben dem Wach- und Wechseldienst und der Verkehrsunfallprävention war auch die Kriminalpolizei mit verschiedenen Themen vertreten. Im Mittelpunkt standen unter anderem Zivilcourage sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Smartphones unter dem Motto "Mach dein Handy nicht zur Waffe". Dabei wurde verdeutlicht, welche Folgen beispielsweise das Filmen oder Verbreiten von Gewalttaten haben kann. Außerdem informierten die Beamtinnen und Beamten über die Gefahren von Waffen und Messergewalt. Je nach Interesse der Schülerinnen und Schüler wurden die Inhalte individuell vertieft und diskutiert.

An mehreren Standorten waren außerdem die Personalwerber der Polizei vor Ort. Sie beantworteten Fragen rund um den Polizeiberuf, den Weg zur Polizei sowie Karrierechancen.

An folgenden Schulen war die "AnsprechBAR" zu Gast: - 02. Juli: Waltrop - Theodor-Heuss-Gymnasium - 03. Juli: Gladbeck - Werner-von-Siemens-Realschule - 06. Juli: Recklinghausen - Herwig Blankertz Berufskolleg - 07. Juli: Dorsten - Gymnasium Petrinum - 08. Juli: Herten - Rosa-Parks Schule - 09. Juli: Oer-Erkenschwick - Christoph-Stöver-Realschule - 10. Juli: Castrop-Rauxel - Berufskolleg Castrop-Rauxel BKCR - 13. Juli: Marl - Gymnasium im Loekamp - 14. Juli: Haltern am See - Joseph-Hennewig-Schule - 15. Juli: Bottrop - Gustav-Heinemann-Realschule - 16. Juli: Datteln - Berufskolleg Ost Vest

"Mit der AnsprechBAR konnten wir zeigen, dass hinter der Uniform Menschen stehen, die zuhören, Fragen beantworten und für die Bürgerinnen und Bürger da sind", so die Polizeipräsidentin. "Vertrauen entsteht nicht von allein - es wächst durch Begegnungen und Gespräche, wie bei dieser Dialogreihe. Grundsätzlich genießt die Polizei in der Bevölkerung ein hohes Vertrauen. Das wollen und dürfen wir aber nicht als selbstverständlich ansehen, sondern jeden Tag aufs Neue stärken und ausbauen. Der direkte Austausch mit jungen Menschen ist dafür ein wichtiger Baustein. Das Interesse, die vielen Gespräche sowie das positive Feedback bestätigen den Erfolg des Formats", stellt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen abschließend fest.

Die Polizei Recklinghausen prüft nun, ob und in welcher Form die Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR" fortgesetzt oder weiterentwickelt werden kann.

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