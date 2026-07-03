Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte besprühen Hauswand - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen besprühten zwei unbekannte Täter in den Mannheimer Innenstadtquadraten eine Hauswand.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 1 Uhr im Quadrat C 3 zwei männliche Personen, die beim Erblicken des Streifenwagens versuchten, sich zwischen geparkten Autos zu verstecken. Als sich die Beamten den Fahrzeugen näherten, rannten die beiden in Richtung Schillerplatz los. Aufgrund des Vorsprungs konnten beide unerkannt entkommen. Einer der beiden Flüchtenden verlor jedoch am Schillerplatz seinen Rucksack. Im Rucksack befanden sich mehrere Farbsprühdosen. Bei einer Nachschau im näheren Umfeld konnte ein frischer Schriftzug mit den Buchstaben SVW in blauer und schwarzer Farbe festgestellt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass dieser kurz zuvor von den beiden Flüchtenden angebracht worden war.

Die beiden Täter waren mit schwarzen Kapuzenpullis mit über den Kopf gezogener Kapuze bekleidet.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

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