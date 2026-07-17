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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Tatverdächtige nach Schmuckdiebstahl gesucht

POL-RE: Bottrop: Zwei Tatverdächtige nach Schmuckdiebstahl gesucht
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen in einem Geschäft auf der Hauptstraße mehrere Halsketten gestohlen haben. Anschließend flüchteten sie. Die Unbekannten wurden durch eine Kamera erfasst.

Das Foto und weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/210156

Wer die Tatverdächtigen erkennt bzw. Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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