Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Zwei Tatverdächtige nach Schmuckdiebstahl gesucht
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen in einem Geschäft auf der Hauptstraße mehrere Halsketten gestohlen haben. Anschließend flüchteten sie. Die Unbekannten wurden durch eine Kamera erfasst.
Das Foto und weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/210156
Wer die Tatverdächtigen erkennt bzw. Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell