PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Wende bei den Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt Im Osterkotten

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (25.06.2026) traf die Polizei bei einem Einsatz auf einen schwer verletzten 43-Jährigen an der Straße Im Osterkotten. Zunächst stand ein 47-Jähriger als Tatverdächtiger im Fokus der Maßnahmen. (bisherige Berichterstattung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6303220)

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der 43-jährige Geschädigte die schweren Verletzungen selbst beigebracht hatte. Er wurde in eine Psychiatrie eingewiesen. Der bereits erlassene Haftbefehl gegen den 47-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund aufgehoben und seine Entlassung aus der JVA veranlasst.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Für die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwältin Andersson (Tel. 0231 926-26123)

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren