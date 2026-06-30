Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Wende bei den Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt Im Osterkotten

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (25.06.2026) traf die Polizei bei einem Einsatz auf einen schwer verletzten 43-Jährigen an der Straße Im Osterkotten. Zunächst stand ein 47-Jähriger als Tatverdächtiger im Fokus der Maßnahmen. (bisherige Berichterstattung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6303220)

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der 43-jährige Geschädigte die schweren Verletzungen selbst beigebracht hatte. Er wurde in eine Psychiatrie eingewiesen. Der bereits erlassene Haftbefehl gegen den 47-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund aufgehoben und seine Entlassung aus der JVA veranlasst.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Für die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwältin Andersson (Tel. 0231 926-26123)

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