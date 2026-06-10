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POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: "PräsenzPlus" - Mobile Wache in mehreren Städten

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: "PräsenzPlus" - Mobile Wache in mehreren Städten
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Recklinghausen (ots)

In der kommenden Woche ist die Polizei Recklinghausen mit der Mobilen Wache in Bottrop, Marl und Recklinghausen unterwegs. Am ZOB Recklinghausen werden die Polizistinnen und Polizisten vom Kommunalen Ordnungsdienst Recklinghausen unterstützt. Die MoWa ist Kernstück von "PräsenzPlus". Ein Ziel ist es, polizeiliche Präsenz im öffentlichen Raum noch erkennbarer, transparenter und bürgernäher zu gestalten. An der MoWa können Bürgerinnen und Bürger - ohne den Gang zur Polizeiwache - Anliegen vorbringen, Hinweise geben oder einfach ein offenes Ohr finden. Falls nötig können hier auch direkt Anzeigen aufgenommen werden.

Hier die Termine:

   - Montag, 15. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop)
   - Mittwoch, 17. Juni: 10 bis 13 Uhr (ZOB Recklinghausen)
   - Mittwoch, 17. Juni: 14 bis 18 Uhr (Marl Hüls)
   - Freitag, 19. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop)

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen hat das Konzept "PräsenzPlus" am Freitag (5. Juni) in Recklinghausen Süd vorgestellt. Hier der Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6288919

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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