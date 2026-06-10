Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen nach Rollerunfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag (05. Juni) machen können. Der Unfall passierte gegen 16 Uhr auf der Josefstraße. Ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Herten wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 16-Jährige aus noch ungeklärter Ursache plötzlich mit dem Roller verunglückt. Zeugen waren auf den Jugendlichen aufmerksam geworden und hatten sich gekümmert, sie wählten auch den Notruf. Als die Polizei kam, waren die Ersthelfer schon weg - auch Personalien sind nicht bekannt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun nach Zeugen bzw. den Ersthelfern. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

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