Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Auto gestohlen, Unfallflucht begangen und geblitzt - Wer kennt den Fahrer?

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht mit einem "Blitzerfoto" nach einem Mann, der mit einem gestohlenen Auto deutlich zu schnell unterwegs war und eine Unfallflucht begangen hat. Der Wagen (ein Smart ForTwo) wurde am Herzogswall in Recklinghausen gestohlen, wenig später geriet der Fahrer des Autos in eine "Radarkontrolle". Mit diesem Foto wird jetzt per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Fahrer gesucht. Das Foto und weitere Infos sind im Fahndungsportal zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/200729

Wer den Mann erkennt oder Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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