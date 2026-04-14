POL-RE: Bottrop: Jugendliche vermisst

Recklinghausen (ots) - Auf der Westhofenstraße sind unbekannte Täter am Montag in ein Wohnhaus eingebrochen. Nachdem ein Terrassenfenster gewaltsam geöffnet wurde, durchwühlt die Einbrecher das Haus. In allen Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Nach ersten Angaben wurden Uhren bzw. Schmuck gestohlen. Der Einbruch passierte im Laufe des Tages zwischen 9.30 Uhr und 19.30 Uhr. Wer etwas Verdächtiges ...

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