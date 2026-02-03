Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach räuberischem Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem bislang unbekannten Mann, dem ein räuberischer Ladendiebstahl am 17. Dezember 2025 vorgeworfen wird. Der Mann soll mit Ware im Rucksack den Kassenbereich eines Supermarktes an der Horster Straße (Stadtteil Brauck) passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Nach Ansprache versuchte er Ware und Rucksack zu sichern, dabei wurde eine Mitarbeiterin leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf drohte der Tatverdächtige der Mitarbeiterin mit körperlicher Gewalt. Er flüchtete auf einem E-Scooter. Der Unbekannte wurde von Kameras im Ladenlokal erfasst, außerdem konnte ein Foto mit einem Handy gemacht werden. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/193801

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell