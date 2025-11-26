PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Eine unbekannte Frau nach Unterschlagung gesucht - mit Fotos

POL-RE: Gladbeck: Eine unbekannte Frau nach Unterschlagung gesucht - mit Fotos
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Tatverdächtigen.

Eine Frau aus Gladbeck ließ versehentlich ihre Geldbörse an einem Hofladenautomaten eines Bauernhofes auf der Voßbrinkstraße zurück. Daraufhin betrat eine unbekannte Frau den Hofladen und öffnete die Geldbörse. Sie übergab im Anschluss die Geldbörse an den Bauern, jedoch befand sich kein Bargeld mehr in der Geldbörse. Die Tatverdächtige wurde durch die Videokamera erfasst. Die Fotos und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/187474

Die Polizei bittet unter der Tel. 0800 2361 111 um Hinweise.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren