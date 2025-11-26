Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Eine unbekannte Frau nach Unterschlagung gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Tatverdächtigen.

Eine Frau aus Gladbeck ließ versehentlich ihre Geldbörse an einem Hofladenautomaten eines Bauernhofes auf der Voßbrinkstraße zurück. Daraufhin betrat eine unbekannte Frau den Hofladen und öffnete die Geldbörse. Sie übergab im Anschluss die Geldbörse an den Bauern, jedoch befand sich kein Bargeld mehr in der Geldbörse. Die Tatverdächtige wurde durch die Videokamera erfasst. Die Fotos und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/187474

Die Polizei bittet unter der Tel. 0800 2361 111 um Hinweise.

