POL-RE: Herten: sexuelle Belästigung im Bus - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (16:15 Uhr bis 17:00 Uhr) kam es in einem Bus (Busline 212 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Buer Rathaus) zu einer sexuellen Belästigung. Eine 13-Jährige und eine 18-Jährige aus Herten befanden sich gemeinsam im Bus. An der Haltestelle "Herten Rathaus" stieg eine Gruppe von sechs Jugendlichen zu. Einer der jungen Männer soll die 18-Jährige kurz darauf unsittlich am Gesäß berührt haben. An der Haltestelle im Bereich der Geschwisterstraße stiegen die Freundinnen aus. Die Jugendlichen verließen den Bus ebenfalls. Einer von ihnen habe dann die 13-Jährige im Bereich des Gesäßes angefasst.

Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

- sechs männliche Jugendliche - dunkle Haare - schwarze Bomberjacken - schwarze skinny Jeans - Umhängetaschen - mindestens einer soll schiefe Zähne gehabt haben

Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

