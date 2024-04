POL-RE: Castrop-Rauxel: Schläge nach Osterfeuer

Recklinghausen (ots) - Ein Auto ist in der Nacht zu Ostermontag gegen 05:00 h an der Bruchstraße in Brand geraten. Nach ersten Ermittlungen kann Brandstiftung an dem schwarzen VW Touran nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Ramona Hörst ...

