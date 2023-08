Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeugensuche nach Betrug durch falschen Polizeibeamten

Recklinghausen (ots)

Am Montag übergab eine Seniorin aus Haltern am See einem Fremden Bargeld, sowie ihre Debitkarte mitsamt der PIN. Sie war in dem Glauben ihr Hab und Gut vor Einbrecher zu schützen. Die Frau fiel, wie schon viele andere vor ihr, auf einen falschen Polizeibeamten am Telefon herein. Der Mann gab vor, ihr Vermögen vor Einbrechern bewahren und zum Schutz in Verwahrung nehmen zu wollen. Die Übergabe erfolgte um 17.15 Uhr am Haupteingang eines Hospitals an der Gartenstraße. Die Seniorin trug eine grüne Jacke. Die Polizei sucht nun Zeugen, die vielleicht etwas beobachtet haben könnten. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, hellhäutig, blond, bullig, sehr groß.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Hier noch einige Hinweise, Tipps und Ratschläge Ihrer Polizei:

Die echte Polizei fordert NIEMALS Geld oder Wertsachen von Ihnen. Auch nicht, um diese Dinge angeblich "in Sicherheit zu bringen" oder überprüfen zu lassen. Übergeben Sie Ihre Wertsachen an der Haustür nicht an Fremde. Wenn Sie gebeten werden, die Sachen vor dem Abholen zu verstecken, sollten Sie ebenfalls stutzig werden.

Beenden Sie das Telefonat und rufen Sie die echte Polizei an. Legen Sie dafür aber auf jeden Fall richtig auf und wählen Sie die Notrufnummer erst dann neu! Oder suchen Sie persönlich die nächste Polizeiwache auf. Fragen Sie lieber noch einmal persönlich bei unseren Kolleginnen und Kollegen nach. Sollte die echte Polizei wirklich versucht haben, Sie zu kontaktieren, werden die Beamtinnen und Beamten Ihnen das bestätigen und Ihnen weiter helfen können.

Sie können ebenso gut andere/echte Familienangehörige anrufen und so den Wahrheitsgehalt der zuvor überbrachten Nachricht überprüfen.

LÖSCHEN Sie Ihre Telefonbucheinträge. Machen Sie es den Betrügern schwer, Sie zu finden und zu kontaktieren.

Nutzen Sie technische Hilfsmittel. Hier gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten sich vor ungewünschten Anrufern zu schützen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention beraten Sie bei jeder Ihrer Fragen auch gerne noch einmal persönlich. Rufen Sie einfach an: 02361 55 3344 (https://recklinghausen.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz)

Warnen Sie bitte auch Ihre Eltern und Großeltern vor den Betrügern und deren perfiden Maschen! Weitere Infos und wie Sie sich und andere vor Betrügern schützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell