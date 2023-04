Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Campingtoilette löst Polizeieinsatz aus

Recklinghausen (ots)

Am Recklinghäuser Amtsgericht wurde heute Morgen, gegen 8.15 Uhr, ein "verdächtiger Gegenstand" gemeldet. Eine unbekannte Person (oder Personen) hatte(n) am Gebäude an der Reitzensteinstraße - offenbar in der Nacht - eine Campingtoilette abgestellt. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in der Toilette (auch) gefährliche Gegenstände befinden, wurde das Gebäude vorsorglich geräumt und Experten dazu gerufen, die die vermeintliche Toilette genauer untersuchten. Nach wenigen Minuten - gegen 11.15 Uhr - konnte dann Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich tatsächlich um eine normale Campingtoilette mit "entsprechenden Hinterlassenschaften". Noch ist unklar, wer die Toilette dort abgestellt hat - und warum. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich Reitzensteinstraße/Hagemannstraße entsprechende Beobachtungen gemacht hat und/oder Hinweise geben kann, wer die Toilette dort abgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

