Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf dem Brückenweg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Kanuverein eingebrochen. Die unbekannten Täter sind durch ein aufgehebeltes Fenster eingestiegen und haben dann das Vereinsgebäude durchsucht. Gestohlen wurden Schlüssel und ein Laptop. Der Einbruch geschah zwischen 23.30 Uhr und 6.30 Uhr am nächsten Morgen.

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag - oder schon am Freitagabend - wurde in eine Schule an der Straße Talaue eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten offenbar eine Fluchttreppe, um auf das Dach zu kommen. Dort schlugen sie ein Fenster ein, gelangten ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter erbeuteten Bargeld. Ein Zeuge hatte am Freitagabend zwei Verdächtige in der Nähe der Schule gesehen. Noch ist aber unklar, ob diese Personen etwas mit dem Einbruch zu tun haben. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.

In der Nacht auf Montag, gegen 3.45 Uhr, sind unbekannte Täter bei einem Fußballverein Am Jahnplatz eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür zum Vereinsheim auf und durchsuchten dann das Gebäude nach Diebesgut. Auch im Vereinsheim selbst wurden Türen aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Getränkekisten gestohlen. Eine Zeugin hat drei Verdächtige beobachten können. Sie wurden wie folgt beschrieben: männlich, alle etwa Mitte 20, sportliche Figuren, eine Person hatte blonde Haare. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Recklinghausen:

Am Stadion sind unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag bei einer Firma eingebrochen. Der Bürobereich wurde durchsucht und mindestens die Kaffeekasse mit Bargeld gestohlen. Ein Zeuge hatte gegen 2.15 Uhr verdächtige Geräusche gehört und sah mehrere Personen, die auch grob beschrieben werden konnten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings erfolglos.

In der Nacht auf Montag - gegen 3 Uhr - hat es einen versuchten Einbruch in ein Schulgebäude am Campus Blumenthal gegeben. Die unbekannten Täter wollten eine Notausgangstür aufbrechen, wodurch der Alarm ausgelöst wurde und die Täter wegliefen.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell