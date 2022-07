Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, wollte ein 31-jähriger Marler mit seinem Kleintransporter von der Buerer Straße aus nach links in die Lise-Meitner-Straße einbiegen. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Dorsten bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf. Beide beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Die Dorstenerin musste mit leichten, der Marler mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Pkw entstand Totalschaden, das Auto musste abgeschleppt werden. Der Kleintransporter war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

