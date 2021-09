Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Alleinunfall beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:30 Uhr, verlor eine 52-jährige Autofahrerin aus Gladbeck beim Abbiegen auf regennasser Fahrbahn auf der Halterner Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit einer Fußgängerampel. Der Unfall passierte in Höhe Am Katenberg. Die Gladbeckerin verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall entstand 4.000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

