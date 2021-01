Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht mutmaßliche Autodiebe mit Fotos

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Per Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen, die in einem gestohlenen BMW saßen, der wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Nähe von Bremen geblitzt wurde. Weitere Informationen und Bilder der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-besonders-schwerer-diebstahl-von-kraftfahrzeugen

