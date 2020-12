Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen VW Volvo an der Aegidistraße. Das Auto ist vorne links am Kotflügel beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Ebenfalls 1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an der Tür eines leerstehenden Ladenlokals an der Hansastraße. Der Unfall passierte am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Mercedes CLA. Das Auto stand an der Luisenstraße im Bereich der Zufahrt zu einem Garagenhof. Das Fahrzeug ist hinten links beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

