Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Junge Männer liefern sich Autorennen auf der B58

Recklinghausen (ots)

Auf der B58 in Haltern sind am Mittwochnachmittag zwei Autofahrer negativ aufgefallen. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil sie gegen 16.30 Uhr auf der Weseler Straße zwei Autos bemerkten, die deutlich zu schnell in Richtung Innenstadt unterwegs waren und sich augenscheinlich ein Rennen lieferten. In Höhe des "Siebenteufelturms" gefährdeten sie damit eine Fußgängerin, die gerade über die B58/Rochfordstraße ging. Die Frau wird gesucht - sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auf einem Museumsparkplatz an der Weseler Straße sollen die Autofahrer außerdem mit quietschenden Reifen Spuren, sogenannte "Donuts", hinterlassen haben (siehe Foto). Die Polizei konnte wenig später die beiden tatverdächtigen Fahrer kontrollieren. Es handelt sich dabei um einen 21-Jährigen aus Essen und einen 22-Jährigen aus Haltern am See. Führerscheine hatten die jungen Männer nicht dabei, ihre Fahrzeugschlüssel wurden einkassiert. Weitere Zeugen des Autorennens - vor allem aber die Frau, die in Höhe des "Siebenteufelturms" über die Straße ging, während die Autos dicht an ihr vorbeifuhren - werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

