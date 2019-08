Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Montag, zwischen 08:20 Uhr und 20:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen parkten silbernen VW Golf an der Bergstraße. Das Auto stand auf dem unteren Parkdeck vom Parkhaus Ost am Marler Stern. An dem Fahrzeug entstand 2.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Gladbeck

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw an der Uhlandstraße. Das Auto stand seit dem 13.08. am Fahrbahnrand. Erst am Montag Nachmittag fiel der Schaden an dem weißen Opel Astra auf. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Bottrop

Am Montag, zwischen 10:20 Uhr und 13:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Audi A6 in einem Parkhaus am Berliner Platz. Das Fahrzeug ist an der linken Seite beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Castrop-Rauxel

Bereits in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Pumpe auf einem Grundstück an der Hubertusstraße. An der Pumpe entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Dorsten

Am Dienstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Opel Zafira auf einem Parkplatz am Wulfener Markt. Bei der Rückkehr zu ihrem Auto bemerkte eine 40-Jährige aus Dorsten den Schaden. Nach Schätzungen beträgt der Sachschaden ca. 1.000 Euro.

Bottrop

Am Vormittag, zwischen 09:20 Uhr und 09:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten silbernen Daimler C180. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Es entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

