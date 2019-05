Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Innenminister Herbert Reul besucht PoliTour-Teilnehmer - Medienvertreter sind herzlich eingeladen

Recklinghausen (ots)

Nur noch wenige Tage sind es bis zum Start der ersten von zwei PoliTouren. Die Präventionskampagne zur Sicherheit von Motorradfahrern ist ausgebucht und findet in diesem Jahr am 26. Mai und am 16. Juni statt. Start in Recklinghausen, Coesfeld und Borken ist um 08.45 Uhr.

NRW-Innenminister Herbert Reul besucht die Teilnehmer der Ausfahrt gegen 16.30 Uhr am Verkehrsübungsplatz des ADAC in Recklinghausen (Vinckestraße 27). Hier findet die Bikerausfahrt am Sonntag nicht nur ihren Abschluss, vorgeführt werden auch eine Übung aus dem Sicherheitstraining des ADAC sowie ein Schleiftest. Nicht-Teilnehmer der Tour können sich ab 14 Uhr auf dem Übungsplatz an der Vinckestraße 27 zum Thema Motorradsicherheit informieren.

Bei der PoliTour begleiten uniformierte Motorradfahrer der Polizei die Kleingruppen, die im Laufe der Tour verschiedene Stationen in Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Marl und Haltern am See anfahren. Vor Ort erhalten die Motorradfahrer Einblicke in unterschiedliche Themengebiete. Unter anderem gibt es Erste-Hilfe-Tipps, Fahrübungen und Informationen über die Medizinisch-Psychologische Untersuchung.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der PoliTour und/oder an dem Termin mit Innenminister Herbert Reul teilzunehmen. Eine Rückmeldung wird bis Donnerstag, 23. Mai, 12 Uhr, unter der Telefonnummer 02361-55 1044 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Sascha Kappel

Telefon: 02361 55 1044

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell