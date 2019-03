Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei sucht couragierte Frau vom Bahnhof

Recklinghausen (ots)

Am Dorstener Bahnhof ist am Mittwochabend, gegen 19.05 Uhr, eine 21-jährige Frau aus Schermbeck beleidigt worden. Die junge Frau stand an Gleis 1. Weil sie selbst Kopfhörer trug, bekam sie von dem Vorfall nur wenig mit. Eine couragierte Zeugin hatte gesehen bzw. gehört, wie ein unbekannter Mann die junge Frau beleidigte. Außerdem soll er versucht haben, mit einer Bierflasche nach der Frau zu schlagen. Die Zeugin konnte die 21-Jährige gerade noch wegziehen - und informierte sie dann auch über die vorherigen Beleidigungen. Der Mann flüchtetet inzwischen aus dem Bahnhof. Er wird wie folgt beschrieben: Mitte 50, etwa 1,80m groß, normale Statur, zerzauster Vollbart, dunkelblonde kurze Haare, bekleidet mit einem rotkarierten Fleecehemd, einer dunklen Hose und einer hellen Cordjacke. Gesucht wird aber nicht nur der Mann, sondern auch die couragierte Helferin. Die Frau, vermutlich Anfang bis Mitte 30, wird gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei zu melden. Außerdem bittet die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu dem Mann.

