POL-RE: Marl: Einbrüche

Unbekannte Täter warfen am frühen Mittwochmorgen, gegen 2.30 Uhr, die Scheibe einer Eingangstür eines Baumarktes an der Zechenstraße ein und wollten dann in den Baumarkt eindringen. Als Alarm auslöste flüchteten die Täter.

In der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf, um in eine Gaststätte auf dem Bachackerweg einzudringen. Die Täter stahlen alkoholische Getränke und zwei kleine Kaffeemaschinen.

Auf der Bergstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in einen Lebensmittelmarkt ein, nachdem sie zuvor die Scheibe einer Schaufensterfront eingeschlagen hatten. Die Täter stahlen Bargeld aus der Kasse und einer Sammelbüchse.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

