Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Wer nicht hören will, muss fühlen - Autofahrer wird zweimal betrunken am Steuer erwischt

Recklinghausen (ots)

Erst am Mittwoch haben wir in einer Meldung davor gewarnt, sich betrunken ans Steuer zu setzen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4204153). Ein 27-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick hat unsere Warnung gleich zweimal in einer Nacht ignoriert. Er sollte am Freitagmorgen um 02.50 h auf dem Kaiserwall von Polizeibeamten an einer Ampel kontrolliert werden. Erst blieb der Wagen (bei "grün") stehen und als die Polizisten zum Auto gingen, fuhr der Fahrer doch los. Trotz rotem Blitzlicht und dem Anhaltesignal "Yelp" des Streifenwagens dauerte es noch bis zur Dortmunder Straße, bis der Fahrer hielt. Der 27-Jährige war volltrunken, genau wie sein Beifahrer. Der Fahrer gab an, mit seinem Beifahrer gefeiert zu haben. Jetzt müsse er sich aber auf den Weg zu seiner Arbeitsstelle machen. Die Polizisten sahen das anders und nahmen den 27-Jährigen mit zur Wache. Dort wurde ihm Blut abgenommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde verboten, Auto zu fahren. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann gehen. Um 04.20 h sahen Polizeibeamte den Wagen erneut auf der Dortmunder Straße - fahrend. Am Steuer saß wieder der 27-Jährige, auf dem Beifahrersitz der Bekannte. Der Fahrer musste wieder mit zur Wache und Blut abgeben. Dieses Mal nahmen ihm die Beamten auch den Schlüssel weg und schrieben noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Kontrollen gehen übrigens weiter...

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell