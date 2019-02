Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Jecke Sünder aufgepasst - die Polizei kontrolliert

Recklinghausen (ots)

An den Karnevalstagen gehört Alkohol für viele Jecken dazu. Neben dem allgemein drohenden Kontrollverlust kann zu viel Bier und Schnaps aber auch noch ganz andere Folgen haben. Wer betrunken am Steuer erwischt wird, der muss sich vielleicht für den Rest des Jahres als Fußgänger "verkleiden". Daher empfiehlt es sich, vor dem Feiern schon zu überlegen, wie man gut und sicher nach Hause kommt. Ob Fahrgemeinschaft mit nüchternem Fahrer, öffentliche Verkehrsmittel oder Taxi - die Möglichkeiten sind vielfältig. Im Streifenwagen abtransportiert zu werden, ist ein Zeichen, dass etwas beim Feiern schief gelaufen ist - Randalierer, Streithähne oder betrunkene Fahrer müssen gleichermaßen damit rechnen, nicht pünktlich nach Hause zu kommen. Nicht selten folgen Anzeigen auf volltrunkene Eskapaden. Auch der Restalkohol wird von Vielen unterschätzt. Planen Sie genug Pause zwischen dem Feiern und der ersten Fahrt danach ein, damit sich der Alkohol vollständig abbauen kann und Sie nicht angetrunken ein Fahrzeug lenken. Die Polizei wird im Kreis Recklinghausen und Bottrop an den Karnevalstagen mit erhöhter Präsenz und bei Sondereinsätzen darauf achten, dass es in den Innenstädten, den Treffpunkten und beim Straßenkarneval nicht ausartet. "Wir fordern alle Närrinnen und Narren dazu auf, vorsichtig mit Alkohol umzugehen und fröhlich zu bleiben. Sollte es Probleme geben, zögern Sie nicht, sondern sprechen die Polizistinnen und Polizisten an, sie werden Ihnen helfen", so die Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Vergessen Sie trotz Alkohol nicht Ihre gute Stube - mögliche Konflikte lassen sich auch verbal lösen. Im Getümmel des Karnevals fühlen sich auch Taschendiebe wohl. Bleiben Sie auch beim Schunkeln wachsam, damit Sie nicht bestohlen werden. Nehmen Sie am besten nur so viel Bargeld mit, wie Sie unbedingt benötigen. Wer diese Tipps beherzigt, kommt ohne "Spätschäden" unbeschwert und jeck durch die Karnevalstage. Viel Spaß dabei!

