POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Castrop-Rauxel

Montag, in der Zeit von 17.30 bis 18 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Straße Am Landwehrbach einen geparkten schwarzen Opel Crossland an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Waltrop

Einen auf dem Seitenstreifen der Berliner Straße geparkten blauen Skoda Yeti fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Montag, in der Zeit von 12.15 bis 14.30 Uhr. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1.000 Euro.

Gladbeck

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Sonntag, 20.30 Uhr bis Sonntag, 20 Uhr, einen auf der Straße Zum Brink geparkten blauen Mazda MX5 an und flüchtete. Am Mazda entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Marl

In der Zeit von Montag, 11 Uhr bis Dienstag, 7.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Daimlerstraße einen geparkten Abschleppwagen an. Dabei entstand 15.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Opel Asta G handeln.

Bottrop

Heute, gegen 11.40 Uhr, fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Friedrich-Ebert-Straße und ordnete sich links ein, um in die Karl-Englert-Straße abzubiegen. Eine unbekannte Autofahrerin fuhr mit ihrem schwarzen VW Polo an der 49-Jährigen vorbei und ordnete sich dann vor ihr auf dem Linksabbiegerfahrstreifen ein. Sie setzte dann mit ihrem Auto zurück und fuhr gegen das Auto der 49-Jährigen. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden. Danach wechselte die Unbekannte wieder auf den Geradeausfahrstreifen und fuhr in Richtung Essen davon.

Haltern am See

Heute, gegen 11.45 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine Autofahrerin auf dem Parkplatz einer Gärtnerei auf der Hauptstraße zurücksetzte und dabei gegen das Auto eines 66-Jährigen aus Lüdinghausen fuhr. Die Frau stieg kurz aus, sah sich den Schaden an und fuhr dann weg. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Zeuge beschreibt die Frau als etwa 40 Jahre alt, schlank mit blonden lockigen Haaren. Sie soll ein graues Mercedes Coupe gefahren haben.

