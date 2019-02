Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und fährt in den Straßengraben

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10 Uhr, touchierte eine 76-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Riedstraße ein am Straßenrand geparktes Auto und fuhr dann in den Straßengraben. Die 76-Jährige gab vor Ort an, dass sie von der Straße abgekommen sei, weil sie durch die Sonne geblendet worden sei. Bei dem Unfall wurde die 76-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 5.000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

