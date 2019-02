Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Hund vertreibt Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Der Hund des Hauses schlug am Montag um 13.30 h in einem Haus an der Straße "Im Osterkotten" Alarm, als sich Einbrecher an einer Wohnung zu schaffen machten. Die Täter hatten es sogar geschafft, die Wohnungstür aufzubrechen, ergriffen dann aber sofort die Flucht. Zwei Männer waren einem Zeugen vor dem Haus aufgefallen. Einer hatte helle Hautfarbe, eine schmale Statur, wenig Haare und hatte ein Gerät (wie eine Freisprecheinrichtung oder ein Hörgerät) am Ohr. Der zweite Mann hatte ebenfalls eine helle Hautfarbe, war dick und hatte wuscheliges, dunkles Haar. Die beiden Männer waren möglicherweise mit einem weißen Kastenwagen unterwegs. Zeugen, die die Männer gesehen haben, werden gebeten, sich beim Fachkommissariat (0800 2361 111) zu melden.

