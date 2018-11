POL-RE: Dorsten: Seniorin fällt auf Trickbetrug rein - Polizei warnt vor ähnlichen Maschen

Recklinghausen (ots) - In Dorsten-Lembeck hat eine Seniorin ihr Erspartes an eine Trickbetrügerin verloren. Die ältere Dame war in der vergangenen Woche mehrfach angerufen worden: Die Frau am Telefon gab sich als Polizeibeamtin aus und gaukelte vor, dass sie mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten würde. Ziel sei es, Falschgeld aus dem Verkehr zu ziehen. Die Seniorin wurde mehrfach aufgefordert, Geld von der Bank zu holen, was die ältere Dame dann auch tat. Übers Telefon wollte die Anruferin anschließend die Banknotennummern wissen. Daraufhin teilte die Betrügerin der Seniorin mit, dass es sich bei den Scheinen auch um Falschgeld handeln würde und sie das Geld aus dem Fenster werfen sollte. Nach massivem Druck kam die ältere Dame der Aufforderung auch - im wahrsten Sinne des Wortes - nach und warf das Geld aus dem Fenster. Kurz darauf war das Ersparte weg.

In den vergangenen Tagen rufen wieder vermehrt "falsche Polizeibeamte" bei Menschen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop an. In den meisten Fällen haben die Angerufenen richtig reagiert: Sie legten auf und verständigten die 110.

Trickdiebe sind oft erfinderisch, ihre Maschen sind aber meistens ähnlich. Ihr Ziel ist es, an Bargeld oder andere Wertsachen (z.B. Schmuck) zu kommen. Ihre Opfer sind in der Regel ältere Menschen. Um nicht auf solche Betrüger hereinzufallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge oder fragt nach Wertgegenständen - Geben Sie (egal ob am Telefon oder an der Haustür) grundsätzlich keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie einfach auf - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Rufen Sie beim geringsten Zweifel selbst bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus. Wichtig: Sollte die Person an der Haustür geklingelt haben, lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell