POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter überfällt 52-Jährige in der Innenstadt

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 1 Uhr, schlug ein unbekannter Mann in der Innenstadt auf der Straße Markt eine 52-jährige Dattelnerin und riss ihr ein Samsung-Handy aus der Hand. Mit dem Handy flüchtete er über die Rochusstraße in Richtung Hauptbahnhof. Die 52-Jährige wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Sie beschreibt den Täter als etwa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle Kleidung an, wobei im Rückenbereich Streifenreflektoren angebracht waren. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

