POL-RE: Oer-Erkenschwick: 28-Jähriger nach Pkw-Aufbruch festgenommen

Recklinghausen (ots) - Nach einem Autoaufbruch an der Horneburger Straße konnte ein Zeuge einen 28-Jährigen aus Marl festhalten und der Polizei übergeben. Der Zeugen hatte am Samstag um kurz nach 01.00 h mitbekommen, wie der Verdächtige die Seitenscheibe seines Firmenwagens einschlug und daraus einen Laptop mitnahm. Dann versuchte der Mann sich in einem Hinterhof zu verstecken, bevor er flüchtete. Der Zeuge folgte dem Verdächtigen und stellte ihn. Die Polizei nahm den 28-Jährigen fest und brachte ihn zur Wache. Das Diebesgut hatte der Tatverdächtige in ein Gebüsch geworfen.

