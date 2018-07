POL-RE: Oer-Erkenschwick: VW Tiguan mit Wohnwagen verursacht Sturz einer E-Bike-Fahrerin auf der Ludwigstraße

Recklinghausen (ots) - Eine 59-jährige E-Bike-Fahrerin aus Recklinghausen fuhr am Sonntag, gegen 13.45 Uhr, auf der Ludwigstraße in Richtung Innenstadt. Im Kreisverkehr An der Aue überholte sie der Fahrer eines VW Tiguan mit Wohnwagen. Der Fahrer fuhr dann Richtung Innenstadt auf die Ludwigstraße. Dabei wurde die E-Bike-Fahrerin vom Wohnwagen am Arm gestreift. Dadurch stürzte die 59-Jährige und wurde leicht verletzt. Die Recklinghäuserin konnte erkennen, dass in dem Zugfahrzeug ein männlicher Fahrer und eine dunkelhaarige Beifahrerin saß. Der Gespannfahrer fuhr weiter. Möglicherweise hat er den Unfall nicht mitbekommen. Hinweise zum Fahrer erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

