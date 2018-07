POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall mit gestohlenem Trecker - Fahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Recklinghausen (ots) - Mit einem Traktor im Wert von 150.000 Euro hat ein 27-jähriger Mann, der in Zwickau wohnt, am Freitag einen Unfall verursacht und ist einfach weitergefahren. Zeugen hatten gegen 13.20 h die Polizei gerufen, als sie sahen, dass ein Traktor beim Abbiegen von der Groß-Erkenschwicker-Straße nach rechts in die Esseler Straße die Ampel beschädigt hatte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter - in Schlangenlinien. An mehreren Stellen fuhr er fast in den Gegenverkehr. Die Polizei konnte den Treckerfahrer an der Recklinghäuser Straße stoppen. Am Steuer saß ein betrunkener 27-Jähriger aus Zwickau. Er gab zu, den Traktor vorher aus einer Scheune an der Hinsbergstraße gestohlen zu haben. Einen Führerschein für den Trecker hatte der 27-Jährige auch nicht. Der Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

